Dallo Scudetto alla Coppa Italia: l'Inter vuole il double, nel nome di Beccalossi

Il calcio sa essere crudele. A volte è drammatico, amaro, capace di intrecciare destini opposti nel giro di un istante. Evaristo Beccalossi se n'è andato a pochi giorni dai suoi settant’anni e a poche ore dallo scudetto della sua Inter. Come se avesse aspettato il momento giusto per salutare, lasciando sgomento l’intero mondo nerazzurro e tutti gli appassionati di calcio. Quello vero, direbbe qualcuno. Un artista in campo, uno di quei rari talenti capaci di dare del “tu” al pallone. Quel pallone che oggi si scopre sgonfio e triste dopo l’addio del “Becca”. L’atmosfera di festa dopo il tricolore si mischia ad un’atmosfera di tristezza. Uno spirito difficile da raccontare ma capace di unire e compattare ancor di più il gruppo per onorare “Driblossi”, così come lo aveva soprannominato il grande Gianni Brera.

Per l’Inter, all’orizzonte, rimane un finale di stagione tutto da vivere. La squadra questa mattina si ritrova alla Pinetina e prosegue la preparazione in vista del match contro la Lazio in programma sabato, terzultimo appuntamento di un campionato già mandato agli archivi. La partita dell’Olimpico sarà l’antipasto della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio, trofeo che lo stesso Beccalossi aveva alzato al cielo nella stagione 1981-1982. Rimane a parte ancora Calhanoglu, mentre Luis Henrique sta svolgendo parte del lavoro con la squadra. Il turco, dopo l’ennesimo infortunio muscolare, sta facendo di tutto per esserci nella finale di Roma. Sabato in campionato ci sarà ancora Zielinski in regia, ed è probabile che Chivu possa far rifiatare qualche giocatore chiave tra difesa e attacco per avere forze fresche a caccia della stella d’argento. I nerazzurri puntano la decima Coppa Italia (sarebbe record con la Juventus), mentre per la Lazio sarebbe l’ottava.

I nerazzurri intanto hanno ritrovato Lautaro Martinez, subentrato nel corso del match con il Parma, pronto a caricare la squadra verso un double che ad inizio stagione non sembrava possibile immaginare. Il toro a quota 16 gol in campionato vuole di più esattamente come l’intero gruppo che dopo la festa scudetto setta l’asticella ancora più in alto. Alzare di nuovo la Coppa Italia a Roma sarebbe una di quelle rare sceneggiature che solo il calcio sa dare. Perché Beccalossi è sempre stato l’uomo dei sogni. E questa volta, l’ennesima magia, potrebbe regalarla la sua Inter.