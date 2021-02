Dallo Spezia al Genoa: il calendario del Parma da qui alla sosta

Tre settimane per sperare di salvarsi, a partire da una sfida che più salvezza non si può. Il Parma domani affronta lo Spezia per sperare di avere ancora margine, anche perché la settimana successiva ci sarà una sfida proibitiva contro l'Inter. Nell'infrasettimanale poi farà visita alla Fiorentina, in quella che può essere considerata un'altra ultima spiaggia, visto che dopo sarà la Roma a mettersi di fronte al suo cammino. Infine, il 19 di marzo, ci sarà il Genoa, nell'unica sfida casalinga abbordabile di questo filotto. Dopo queste cinque gare si capirà se il progetto ducale continuerà in Serie A oppure sarà costretto a ripartire con tutti i giovani acquistati da Krause.

IL CALENDARIO DEL PARMA

27-02 Spezia-Parma

04-03 Parma-Inter

07-03 Fiorentina-Parma

14-03 Parma-Roma

19-03 Parma-Genoa