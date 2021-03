Dallo Spezia al Sassuolo: il calendario della Lazio da qui alla fine della stagione

vedi letture

Quarantanove punti e undici partite al termine, la Lazio proverà a rilanciarsi in zona Champions League nelle prossime settimane, con le sfide contro Spezia, Verona e Benevento. Il calendario degli uomini di Simone Inzaghi è, almeno sulla carta, abbastanza abbordabile almeno fino alla gara contro il Napoli, infrasettimanale del 22 aprile, anche perché poi ci sarà il Milan. La partita chiave però probabilmente sarà il 16 di maggio, quando all’Olimpico si giocherà il derby contro la Roma. In vista della corsa al quarto posto è l’impegno più complicato, visto che anche i giallorossi sono eleggibili per la Champions. Da recuperare c’è anche il ritorno contro il Torino, non ancora calendarizzato.

03.04 Lazio-Spezia

11.04 Verona-Lazio

18.04 Lazio-Benevento

22.04 Napoli-Lazio

26.04 Lazio-Milan

02.05 Lazio-Genoa

09.05 Fiorentina-Lazio

12.05 Lazio-Parma

16.05 Roma-Lazio

23.05 Sassuolo-Lazio