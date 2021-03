Dalot e Meite, il futuro al Milan è sempre più lontano. Le richieste di Man United e Torino

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul possibile futuro di alcuni giocatori della rosa del Milan che sono in prestito fino al termine di questa stagione, tra cui Diogo Dalot e Soualiho Meite. Le posizioni del terzino portoghese e del centrocampista francese sono piuttosto simili e al momento il club rossonero non sembra intenzionato a presentare delle offerte per il loro acquisto a titolo definitivo. Dalot è destinato quindi a tornare al Manchester United (gli inglesi chiedono eventualmente 20 milioni per la sua cessione), mentre Meité dovrebbe fare ritorno al Torino (8 milioni di euro il prezzo del suo riscatto). Solo un grande finale di stagione potrebbe cambiare i loro destini.