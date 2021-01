Dalot: "Ibra molto esigente con noi, dobbiamo seguirlo se vogliamo vincere tanto quanto lui"

Lunga intervista al laterale del Milan Diogo Dalot ai microfoni di The Associated Press. Il laterale portoghese, attualmente in prestito dal Manchester United, ha sottolineato l'importanza di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio rossonero e commentato anche la corsa Scudetto in Serie A. Queste le sue principali dichiarazioni: "Ibra è molto esigente con noi, è sempre uno dei primi a entrare in campo per l'allenamento ed è un esempio per tutti: se vogliamo vincere tanto quanto lui, allora dobbiamo essere dei professionisti proprio come Ibra. Zlatan ti dà fiducia quando pensa che ne hai bisogno, dobbiamo ascoltarlo sempre".

Sul primato in classifica del Diavolo Dalot aggiunge: "Vogliamo riportare il Milan in alto, sarebbe speciale vincere lo Scudetto dopo tanti anni. Ci piace essere primi e sentire questo tipo di pressione. Personalmente sono concentrato solo su quello che sto vivendo qui oggi, conosco le mie qualità e sono sicuro di me. So cosa posso fare. È stato fantastico sentire di nuovo l'erba sotto i miei piedi, sentire le partite e vincere giocando per 90 minuti", le parole del classe '99 che in Premier non trovava spazio con la maglia dei Red Devils prima del trasferimento in Italia.