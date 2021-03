Dalot: "L'impresa del Porto contro la Juventus? Era da molto tempo che non festeggiavo così"

"L'impresa del Porto con la Juventus? Non festeggiavo una vittoria del Porto come quella da molto tempo". Parole di Diogo Dalot, esterno portoghese del Milan, che nell'intervista a The Athletic si sofferma anche sul passaggio del turno in Champions della sua ex squadra: "È stato qualcosa di straordinario. Ero qui con la mia ragazza. Mia madre stava festeggiando. È stato fantastico il modo in cui hanno vinto. Mi sento solo un po’ triste per i tifosi perché non erano allo stadio".