Lazio verso l'esordio in campionato a Como, Vecino a rischio forfait
(ANSA) - ROMA, 20 AGO - La Lazio di Maurizio Sarri continua a preparare la sfida al Como, avversario con cui i biancocelesti apriranno la stagione in campionato. Dopo le amichevoli estive si inizia a fare sul serio con il tecnico laziale che, contro la squadra di Fabregas, dovrà fare a meno dello squalificato Romagnoli, oltre agli infortunati Patric, Isaksen e Gigot. Va verso il forfait anche Vecino: le speranze di vedere il mediano partire con la squadra sono poche ma la sua condizione verrà valutata fino all'ultimo per capire se potrà essere del match o meno.
Chi viaggia verso il rientro tra i convocati, invece, è Belahyane, in ripresa dopo il problema alla caviglia, che punta a far parte del gruppo che cercherà, a Como, di conquistare i primi tre punti della nuova stagione. (ANSA).
