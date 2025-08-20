Pioli: "In Klose alla Lazio e Ibra al Milan ho rivisto la stessa ossessione di Ronaldo"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nel corso della lunga intervista rilasciata a La Repubblica ha toccato vari tasti legati alla sua squadra ma anche al suo percorso in panchina. Come, per esempio, l'aver condiviso lo spogliatoio con un fenomeno come Cristiano Ronaldo, come avvenuto nell'ultima avventura all'Al Nassr.

A proposito dell'asso portoghese, ha detto Pioli: "Solo lavorandoci si ha la percezione di quanto sia immenso, un'entità che smuove tutto ciò che ha intorno. Allenarlo è facile, non devi mai ricordargli niente. Avendo 40 anni si deve autogestire, sa bene cosa può o non può fare. La sua ossessione l'ho vista in Klose alla Lazio e in Ibra al Milan. Io amo arrivare al campo alle 7 e andarmene alle 18, anche un'uscita fuori con la famiglia va calcolata in base alle ore di riposo o all'alimentazione. Per questo solo in pochi diventano campioni".

