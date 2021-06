Damsgaard guida la carica del nazionali: la Sampdoria brilla a Euro2020

L'Europa scopre Mikkel Damsgaard. La gran botta di destro dalla distanza che ha sbloccato il match della Danimarca contro la Russia ha fatto stropicciare gli occhi a tanti. 21 anni il prossimo 3 luglio, il talentino della Sampdoria si sta mettendo in luce con la maglia della sua nazionale in queste due gare in cui è stato impegnato. Il ct Hjulmand lo schiera principalmente come trequartista, sulla stessa linea di Braithwaite, alle spalle dell’unica punta Poulsen, con la libertà di svariare su tutto il fronte d’attacco dando libertà alle sue qualità. Anche Claudio Ranieri in blucerchiato lo ha utilizzato in qualche circostanza come supporto alla punta mentre in altre occasioni è stato impiegato come esterno alto sempre con buoni risultati. Nelle 37 gare in cui è stato impiegato a Genova, il ragazzo ha realizzato due reti e quattro assist per un totale di 1805 minuti giocati. Non male per un ragazzo di soli 20 anni alla sua prima esperienza in Italia.

Uomo mercato - Il talento c'è. Lo ha dimostrato. Nelle sue prestazioni è mancata forse un po' di continuità, peculiarità dei ragazzi giovani che vanno aspettati, cullati e lasciati sbagliare quando magari non incappano nella giusta giornata. Il ragazzo ha ampissimi margini di crescita ma le possibilità che non lo faccia all'ombra della Lanterna ci sono. Le esigenze di mercato, o meglio di fare cassa del club di Corte Lambruschini, potrebbero portarlo lontano dal capoluogo ligure per spiccare definitivamente il volo. Il colpo di mercato blucerchiato fu messo a segno nell'inverno 2020, quando fu acquistato per circa 6 milioni e mezzo dal Nordsjaelland mentre adesso il costo del suo cartellino è lievitato esponenzialmente.

Gli altri blucerchiati e gli ex - Scontro "fratricida" oggi fra la Svezia di Albin Ekdal, ma anche dell'ex Andersen per ora mai in campo, e la Polonia di Bartosz Bereszynski e dell'ex Karol Linetty. Il centrocampista blucerchiato sta ben figurando in questa competizione nel ruolo a lui più congeniale, quello del regista. La sua nazionale guida momentaneamente il Gruppo E, quello della Spagna che oggi sfiderà la Slovacchia di Milan Skriniar. Meno fortunato per ora il terzino blucerchiato con la rappresentativa allenata da Paulo Sousa che non sta brillando, visto che per ora occupa l'ultimo posto con un solo punto. La Repubblica Ceca di Jakub Jaknto e dell'ex Patrik Schick invece dovrà attendere i risultati della serata per capire se passerà come terza o se invece saluterà. Oggi sarà la volta anche di un altro calciatore che ha vestito il blucerchiato: Bruno Fernandes, ora al Manchester United, sfiderà con il suo Portogallo i campioni del mondo della Francia per assicurarsi un posto negli ottavi di finale. Ha vinto il girone a punteggio pieno il Belgio con Dennis Praet che ha giocato un quarto d'ora contro la Russia.