Danese, calciatore italiano in Bosnia: "Qui vivono tutte le partite come ultras"

“Qui sono pazzi per il calcio, tutte le partite le vivono come ultras”. Fabrizio Danese è l’unico giocatore italiano nel campionato bosniaco, da gennaio in forza allo Rudar Prijedor, club che milita in prima serie, e racconta ai colleghi di Sky l’avvicinamento alla partita di domani: "Mi hanno subito iniziato a scrivere ‘Ti battiamo, ti battiamo’, è normale scherzare su queste cose. Io ovviamente mi faccio valere e tiferò Italia”.

Il suo futuro è ancora da scrivere: "Non penso di tornare in Italia subito, magari più avanti. Da giovane firmai col Chievo Verona a 18 anni, poi da lì in Italia ho iniziato a girare in prestito senza trovare continuità, ho ricevuto consigli sbagliati da chi mi stava intorno, ma sono felice di quello che ho fatto. Ogni anno ricevo offerte dal club di Serie B e Serie C, ma a me piace più girare.

Intanto studio, in Spagna ho preso il patentino UEFA B”.