Danilo alla Juve si allena in disparte. Il Napoli aspetta la risoluzione per poi chiudere

vedi letture

Sempre più distanti la Juventus e il suo ex capitano Danilo. Il centrale brasiliano quest'oggi si è allenato in disparte perché non rientra in alcun modo nel progetto di Thiago Motte e, a questo punto, aspetta solo di trovare un accordo con la società bianconera per la risoluzione del contratto per poi iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Spettatore interessato di questa vicenda è il Napoli, club che ha già raggiunto da giorni un accordo con Danilo sulla base di un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Dopo la risoluzione con la Juventus, la società del presidente De Laurentiis metterà sotto contratto l'ex Manchester City.

Sulla possibilità che il Napoli ingaggi Danilo nelle ultime ore il procuratore Oscar Damiani s'è espresso così: "Danilo in difesa sarebbe un ottimo rinforzo, giocatore ideale per Conte perché di esperienza e versatile tatticamente. Il Napoli è una grande società ed ha un grande organico ma se riesce a rinforzarsi con uno o due innesti andrà ancora meglio. L’Inter è molto forte, ha una rosa estremamente competitiva e resta una delle più autorevoli candidate allo scudetto nonostante la sconfitta col Milan. Per i rossoneri era la partita della vita, per l’Inter no, e non ne risentiranno in alcun modo".