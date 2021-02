Danilo: "Centrale o esterno, il ruolo non mi cambia nulla. CR7 mi ha ringraziato dopo il Sassuolo"

Intervistato da Sky Sport, il difensore della Juventus Danilo ha parlato - tra i tanti temi - della sua stagione e del nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Sono un difensore, però per me è importante partecipare alla manovra. Mi piace impostare da dietro e farlo da centrale o da esterno cambia poco. L'importante è che io abbia il pallone tra i piedi", ha precisato il brasiliano sottolineando il suo ruolo da protagonista nella Juve del Maestro.

Non si fa mancare neanche qualche assist ai compagni, come a Cristiano Ronaldo contro il Sassuolo.

"Noi sappiamo che Cristiano, anche quando non segna, è sempre pronto e in quella partita era davanti ad aspettare la palla giusta. L'ho visto, gli ho dato la palla con molta tranquillità e poi lui mi ha ringraziato".