Danimarca-Finlandia, la UEFA sospende il match dopo il malore di Christian Eriksen

A seguito del malore che ha colpito sul rettangolo di gioco durante Danimarca-Finlandia Christian Eriksen e in attesa di novità sulle condizioni del centrocampista danese dell’Inter, la UEFA ha comunicato la sospensione del match in corso a Copenhagen.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021