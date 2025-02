"Davamo anche lui?" Conte, l'interruzione su Raspa e ciò che non è avvenuto a gennaio

C'è un momento della conferenza stampa di oggi in cui Antonio Conte ha lasciato trasparire tutta la sua insoddisfazione per ciò che è accaduto in sede di calciomercato nel mese di gennaio. La domanda è su Giacomo Raspadori e mentre il giornalista gli chiede di un giocatore che sarà finalmente protagonista anche perché a gennaio il Napoli, nonostante le richieste, ha deciso di trattenerlo, Conte lo interrompe e dice: "Davamo anche lui? No, per sapere. Se poi dovevamo dare pure Raspadori ragazzi. Va bene tutto. E' una questione di stima, di numero. Di tutto".

Poi la conferenza stampa è proseguita regolarmente, con risposte più ragionate ma non per questo meno interessanti. Ma questa frase, questa interruzione, ha chiarito una volta di più l'umore di un Conte che ha il nervo scoperto per quello che nel mese di gennaio poteva accadere e invece non è accaduto. Per una finestra di calciomercato che ha indebolito la capolista. L'addio di Kvaratskhelia era probabilmente inevitabile, è stato posticipato solo di sei mesi, ma ciò che a gennaio andava fatto e meglio era la ricerca del suo sostituto. Una ricerca che ha portato in dote grandi trattative con Manchester United e Borussia Dortmund, ma poi alla fine ha consegnato all'allenatore solo un Okafor per il momento fuori condizione.

L'infortunio di David Neres ha poi fatto il resto. E' l'effetto della Legge di Murphy. Un infortunio che avrà come conseguenza il cambio di modulo e il rilancio di Giacomo Raspadori, giocatore che realmente a gennaio ha chiesto al suo entourage di vagliare la possibilità di andare altrove, ma poi a conti fatti non è stato mai messo in vendita per stima ma soprattutto per necessità. Già il Napoli non è riuscito a sostituire al meglio Kvara, figurarsi se lì davanti fossero partiti in due...