De Grandis: "Inter, è la vittoria della disciplina. Difesa super, è mancato Lukaku"

Stefano De Grandis, opinionista Sky, analizza il : "La difesa ha difeso benissimo, la disciplina tattica è incredibile e il gol lo fa proprio un difensore. L'Inter l'ha vinta non con lo spettacolo ma con la disciplina. In vista del Real l'Atalanta può essere ottimista, il Real non farà mai la partita fatta dall'Inter stasera. Ilicic si agitava tanto perché non si passava tra le maglie ma non aveva un atteggiamento indolente. Nella giornata in cui l'Inter si avvicina tantissimo allo Scudetto, è mancato Lukaku: Djimsiti lo ha fatto penare".