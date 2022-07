De Ketelaere a segno, e adesso? Il mercato del Milan promette subito altri due colpi

E' atteso domani lo sbarco a Milano di Charles de Ketelaere: la società rossonera e il Club Bruges, insieme all'entourage del giocatore, sta definendo gli ultimi dettagli anche burocratici che permetteranno poi al classe 2001 di atterrare in città, fare le visite e mettere la firma sul contratto da 2 milioni coi milanesi. 32 milioni e 3 di bonus, è un colpo voluto, studiato e sudato dalla dirigenza: Maldini e Massara hanno saputo mettersi in gioco senza paura e nonostante l'ultima volta (Sven Botman) non fosse andata nel verso giusto, hanno deciso di insistere. E hanno vinto.

Adesso il difensore, ora il mediano.

Il primo nome dietro è Japhet Tanganga del Tottenham: da lunedì ripartirà l'assalto, da definire cifre e termini della trattativa con gli Spurs che vorrebbero l'obbligo d'acquisto. A centrocampo, gli obiettivi per questa zona del campo rimangono due. Il primo è Renato Sanches del Lille sul quale però il PSG sembra vicino alla chiusura: i parigini vogliono però prima far partire Gana Gueye (Everton in pole) e Leandro Paredes (aspetta una chiamata dalla Juventus). E' il grande sogno per il Milan ma c'è anche un'alternativa concreta come Carney Chukwuemeka, giovane 2003 dell'Aston Villa. E Hakim Ziyech? Adesso la trattativa sembra tramontata, sia per costi che per l'arrivo di De Ketelaere che va a definire di fatto una trequarti completa.