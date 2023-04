De Laurentiis sullo screzio Spalletti-Maldini: "Risentimento epidermico fa parte dello sport"

A margine del forum sugli stadi al CONI, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della polemica fra Luciano Spalletti e Paolo Maldini durante Napoli-Milan: "Ci può stare, quelli sono momenti dove il risultato di una partita, sia che tu abbia vinto sia che tu abbia perso, ti può far avere sotto l'epidermide qualcosa che se lo susciti può far avere delle reazioni. Quando andiamo in campo si danno tutti la mano, com'è che appena c'è una scintilla scatta fuori il capannello che sembra scoppi una rissa? Fa parte del comportamento sportivo, l'avere un risentimento epidermico. Sennò sarebbe tutto smosciato. Spalletti è un uomo di carattere, ma anche educazione. Maldini evidentemente avrà avuto i suoi motivi, io poi l'ho visto solo alla tv".