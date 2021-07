De Paul dice addio all'Udinese dopo 5 anni: "Sempre nel mio cuore"

Rodrigo De Paul dice ufficialmente addio all'Udinese dopo 5 anni trascorsi con i bianconeri per abbracciare l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Un addio che era certamente nell'aria ormai da numerose settimane, ma non per questo meno sentito per un giocatore che in Friuli ha trovato la sua consacrazione. Sulle sue storie Instagram è arrivato un rapido commento post-annuncio: "Sempre nel mio cuore", le poche ma accorate parole del fantasista argentino.