De Paul e la sconfitta della sua Udinese con la Juve: "Dispiace, presi due gol ingenui..."

Rodrigo De Paul ha parlato della sconfitta incassata ieri sera alla Dacia Arena contro la Juventus. La sua Udinese, a lungo in vantaggio, è stata battuta 2-1 a causa della doppietta realizzata da Cristiano Ronaldo nel minuti finali. Il primo gol il portoghese l'ha messo a segno dal dischetto, un rigore arrivato dopo un tocco col braccio proprio di De Paul. "Siamo stati bravi ma il calcio è questo - ha detto il 10 argentino alla tv ufficiale del club -. Dispiace perché in 90 minuti abbiamo fatto grandi cose per portare a casa la vittoria ma alla fine abbiamo preso due gol ingenui, mi dispiace tanto anche per tutti i miei compagni perché hanno fatto una grande partita. Tutti preparano la partita per vincere e tutti vogliono i tre punti, ma alla fine vince solo uno, oggi abbiamo giocato bene contro una squadra che lotta per il campionato e per la Champions e sono dispiaciuto per il risultato".