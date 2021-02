De Rossi: "Ibra a Sanremo? C'è stata un po' di manica larga del Milan, ma va bene così"

Ospite al corso per team manager della Luiss, l'ex capitano della Roma Danele De Rossi ha avuto modo di soffermarsi anche sulal questione dela presenza di Ibrahimovic a Sanremo: "Lui è un professionista vero, in questi casi non è l’allenatore a dover decidere, ma deve intervenire la società. C’è stata un po’ di manica larga perché lui ha stravolto l’immagine di questo Milan, facendola diventare una squadra da primi posti. Gli è stato dato spazio per questo motivo, parlandone con la società, e quindi va bene così", le parole riportate da gazzetta.it.