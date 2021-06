De Rossi nega le pressioni su Scamacca: "Mai visto in vita mia, non ci ho mai parlato"

Raggiunto da Report su Rai3, Daniele De Rossi ha smentito le voci secondo cui avrebbe fatto pressioni su Gianluca Scamacca per passare nella scuderia di Alessandro Lucci: “Che vi devo dire, non ci ho mai parlato in vita mia, non ho il numero, non mi è mai chiesto di farlo. Se trovate una qualche conversazione con Scamacca io vi dico tutto quello che vi pare. Non è la prima voce, un’altra volta mi ha chiamato un procuratore, stessa dinamica, ma è un giocatore che non ho mai visto in vita mia”.

Ci sembra che sia in atto una guerra tra procuratori.

“Assolutamente, me ne sono accorto e non prendo le parti di nessuno”.