De Sciglio: "Mi dispiace per la Juve. Difficile capire cosa sia successo, forse è mancata voglia"

vedi letture

Intervistato da Tuttosport, Mattia De Sciglio ha commentato il campionato deludente della Juventus, a cui è peraltro legato da un contratto fino al 2022: “Mi dispiace per i miei ex compagni. Il livello della rosa è alto, certamente non da quinto posto. Da fuori è difficile capire il motivo, ma la sensazione è che rispetto agli ultimi anni sia mancata un po’ la voglia di lottare su tutti i campi. Dopo nove scudetti consecutivi, ci sta una stagione dura. Tutti i cicli finiscono e quello della Juventus è stato qualcosa di straordinario. L’Inter ha meritato il campionato, è stata la più continua. Con Conte è normale: l’ho avuto in Nazionale e so bene quanto sia bravo a tenere i giocatori sul pezzo”.