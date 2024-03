De Vrij: "Non siamo stati la solita Inter. C'è grande delusione per come è finita"

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, parla ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo la deludente sconfitta sul campo dell'Atletico Madrid ai rigori, costata l'uscita agli ottavi di finale di Champions League alla compagine nerazzurra: "Non siamo stati la solita Inter, nel primo tempo abbiamo subito un po' la partita. Siamo stati comunque pericolosi e siamo passati in vantaggio, poi abbiamo subito subito il pareggio. Siamo rimasti in partita, abbiamo avuto le nostre occasioni. È andata così, siamo usciti ai rigori e c'è grande delusione per come è finita. C'è grandissimo spirito in questa squadra, non abbiamo giocato benissimo ma lo spirito c'è sempre, questa squadra dà sempre il massimo. Stasera purtroppo è andata male ma stiamo facendo una bellissima stagione. C'è un lavoro da finire che abbiamo iniziato a luglio, dobbiamo guardare avanti".

Ora il campionato.

"Sappiamo qual è il nostro obiettivo, stiamo facendo un bellissimo percorso. Purtroppo stasera è finita così, ma vogliamo continuare e chiudere bene questa stagione".