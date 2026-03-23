De Vrij poco impiegato all'Inter, ma Koeman lo convoca: "Importante il suo ruolo nel gruppo"

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, si è così espresso sul ritorno di Stefan de Vrij con gli oranje. Il giocatore dell'Inter non è stato chiamato a novembre, mentre nella finestra di ottobre è rimasto in panchina sia contro Malta che contro la Finlandia. La sua ultima presenza con la nazionale è di settembre, contro la Lituania:

"Bisogna anche considerare la gerarchia all'interno del gruppo. Se c'è un giocatore esperto, non è necessario che giochi tutte le partite. Nathan Aké non ha giocato molto ma lo ha fatto lo scorso fine settimana e poi ha vinto la coppa. Questo è positivo perché considero il suo ruolo nel gruppo importante. È uno che sa cosa ci si aspetta da lui. Stefan de Vrij ha giocato ancora meno all'Inter, ma il suo ruolo è molto importante nel gruppo. Alla fine prenderò una decisione in merito".

34 anni, De Vrij ha raccolto in questa stagione la miseria di 905' con la maglia dell'Inter. 8 presenze in Serie A, 3 in Champions League, 2 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana.