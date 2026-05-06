Dal Portogallo: il Benfica piomba su De Vrij, lui gradisce. Il punto sul futuro all'Inter

Stefan de Vrij è uno dei difensori centrali che il Benfica sta valutando come potenziale rinforzo per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da A BOLA, uno dei principali quotidiani portoghesi, il difensore di 34 anni sarebbe interessato dalla possibilità di trasferirsi al Da Luz.

L'olandese - con un passato alla Lazio - all'Inter dal 2018, dovrebbe chiudere i rapporti con i nerazzurri alla naturale scadenza del contratto e salutare Milano, nonostante il rinnovo sia stato comunque negoziato. Tuttavia, il club meneghino avrebbe offerto uno stipendio più basso. Mentre oltre al Benfica anche Olympiakos, squadre saudite e turche hanno già segnalato interesse nell'affare possibile da parametro zero.

Il club di Rui Costa, secondo il quotidiano lusitano, non avrebbe ancora contattato De Vrij, ma sa già che il giocatore vedrebbe di buon occhio la prospettiva di rappresentare gli encarnados di Mourinho. E quindi trasferirsi a Lisbona. Come alternativa ci sarebbe anche il brasiliano Viery del Gremio, ma il prezzo del cartellino (20 milioni di euro) sarebbe comunque un investimento considerevole. Mentre il Benfica attende impaziente di conoscere la decisione sul futuro di Otamendi, capitano e centrale in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma la scelta dell'argentino campione del mondo arriverà solo al termine della stagione.