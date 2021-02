De Zerbi: "La costruzione dal basso ci porta vantaggi. Pari che allontana il sogno Europa"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa, dal Mapei Stadium, commentando l'1-1 di oggi contro il Bologna. Ecco le sue parole: "Per come è andata la partita è un'occasione persa ma dobbiamo prendercela con noi perché siamo stati imprecisi, c'è stata troppo poca qualità. I miei devono e possono fare molto di più, abbiamo tirato troppo poco per quanto creato".

L'espulsione, per assurdo, non ha chiuso gli spazi?

"L'espulsione per me non c'era, è sbagliato il regolamento perché la dinamica se la si guarda al replay sembra un fallo cattivo ma non è così. Noi siamo stati danneggiati per 3 volte e lo dicevo e lo dico anche oggi che siamo stati favoriti. E' stata falsata la partita. Prima dell'espulsione credo ci sia stata una gara equilibrata con occasioni di qua e di là e dopo non c'è stata partita, giustificata non solo dalla superiorità numerica. Abbiamo fatto tutto bene tranne la conclusione, che sposta le partite".

Chi è entrato dalla panchina non ha fatto bene.

"Sì, sono d'accordo, chi è entrato o non tutti, hanno spostato la gara".

E' un'occasione persa per l'Europa?

"E' un'occasione persa per andare a 37 punti. Se qualcuno entra dalla panchina non giusto probabilmente questo tipo di partite non si vincono. Se mettiamo poca qualità queste partite non si vincono e quindi il sogno o la quota Europa si allontana. Domani riprendiamo come se niente fosse, cercando di migliorare quello che ancora ci manca perché se non abbiamo vinto oggi vuol dire che qualcosa ci manca".

Esce insoddisfatto dalla gara di oggi?

"La squadra ha dato tutto e non posso non tenerlo in testa. Avremmo potuto fare di più con più qualità. Siccome credo di avere una squadra con grande talento, poi il talento bisogna dimostrarlo 38 gare su 38 e 90 minuti su 90 perché altrimenti siamo sporadici e se sei sporadico non puoi avere l'ambizione di fare di più di una traversa tranquilla, siccome i giocatori hanno ambizione di fare qualcosa di più, qualcosa di più si deve fare".

E' necessario costruire sempre dal basso?

"Non è sempre obbligatorio. Se riguardate l'azione siamo in superiorità numerica, i miei giocatori sanno uscire da quel tipo di pressione, se poi ogni tanto si prende il gol ci sta perché c'è stato un passaggio sbagliato. Siccome nei 3 anni ci ha portato vantaggi fare così, continueremo a fare così. Poi è una scuola di pensiero. Io lo facevo 7-8 anni fa e continuerò a farlo fino a quando quello che vedo non mi convincerà del contrario e con me allenatore si fa così, la squadra anche è convinta. Io credo ci siano più benefici. Se guardate il Sassuolo che si è salvato al primo anno con tante giornate di vantaggio, il Sassuolo è arrivato ottavo l'anno scorso, ora è ottavo, ditemi se non ha portato benefici. Poi dopo possiamo fare il cinema di quelli che partono dietro, di quelli che non partono, di chi gioca in contropiede, nel calcio vale tutto, non c'è una sola verità e se la mia società mi tiene vuol dire che accetta quello che faccio io, altrimenti avrebbe cambiato".