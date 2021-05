De Zerbi: "Spesso al Sassuolo è mancato qualcosa, adesso finalmente la squadra è completa"

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato a SassuoloChannel alla vigilia del match con la Juve, soffermandosi sull'ottimo campionato fin qui disputato dalla propria squadra: "E' un Sassuolo completo. Non so se più bello di altri momenti perché il Sassuolo è stato spesso bello, poi dopo mancava qualcosa, sempre. Vuoi per l'età giovane della squadra, per qualche errore dell'allenatore, per mancanza di esperienza, perché ci perdevamo noi stessi, da soli, e invece adesso sembra che abbiamo acquisito tutto quello che serve per dare continuità, per giocare a calcio, per essere belli ma per saper mettere in campo anche altre cose. E' una squadra che adesso vuole in maniera forte arrivare settima e quando c'è l'ambizione, la motivazione al massimo, quando si vede l'obiettivo chiaro e non sfocato, tutte queste cose sono più facili da tirare fuori".

