De Zerbi: "Stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo. I problemi c'erano anche prima"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato in conferenza stampa il ko odierno dei neroverdi contro lo Spezia. Ecco le sue parole: "Le partite con Spezia, Parma e Cagliari, senza considerare Juve, Atalanta e Lazio, sono state molto simili dove abbiamo sbagliato molti gol, abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi perché abbiamo creato tanto e oggi abbiamo subito due gol su calci piazzato".

E' mancanza d'attenzione?

"I problemi li avevamo quando vincevamo ma io lo dicevo e forse voi eravate distratti ma io che faccio il tecnico dicevo già prima che avevamo tanti giocatori non in condizione, prima il risultato copriva un po' tutto, ora che stanno venendo un po' meno i risultati si cerca di capire quale sia il motivo e il motivo non esiste perché stiamo raccogliendo di meno di quanto visto sul campo".

Nervosismo col quarto uomo?

"No, io sono sempre nerovoso quando c'è il pallone di mezzo. Chi ha la passione, chi lo fa per passione mette un trasporto diverso e fin quando ho questo io farò questo lavoro, altrimenti se devo andare per passarmi la giornata non ho la capacità per poterci stare. C'è stata una discussione normale con il quarto uomo, tutto nella norma, si vede che ho oltrepassato l'area tecnica e mi hanno ammonito".

Episodi?

"No, l'arbitro non ha nulla a che vedere con la partita di oggi".