Del Piero: "Boniperti vincente e carismatico. Con lui firmai il primo contratto in bianco"

Alessandro Del Piero, tramite gli studi di Sky Sport, ha regalato un pensiero a Giampiero Boniperti, scomparso quest'oggi all'età di 92 anni: "Il mio pensiero va al percorso fatto sui suoi dettami, da quando l'ho conosciuto ad Udine quando ero un ragazzino. Mi diceva sempre di tagliarmi i capelli, era già un suo segnale per far capire quale era la sua filosofia e lo stile Juventus. Ho conosciuto personalmente la famiglia, c'è grande dispiacere ma anche felicità nel vedere tutti questi riconoscimenti per una persona che ha sacrificato la sua vita per la Juventus. Il suo cuore era bianconero. Ho conosciuto poche persone carismatiche come ui, era un vincente di natura e una bella persona. Il primo incontro? Avevo 18 anni, ero eccitato per questa nuova avventura. Arrivavo dal Padova, ero giovane, quello fu il primo contratto. Per me era tutto nuovo, ma il suo modo era semplice e diretto. Mi portò nella sala trofei, mi disse che avrei dovuto aiutare a vincere ancora. Mi disse "firma qui", poi la cifra l'avrebbe messa lui. Firmai un contratto in bianco perché non potevo contraddire una persona così carismatica".