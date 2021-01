Del Piero dopo il KO contro l'Inter: "La Juventus ha giocato male sotto tutti i punti di vista"

Ospite di Sky, Alessandro Del Piero ha commentato il successo conquistato dall’Inter sulla Juventus nel derby d’Italia: “Credo che abbia giocato male sotto tutti i punti di vista. Aveva poche idee, non è riuscita a cambiare marcia se non nell’ultimo quarto d’ora e non ha quasi mai tirato in porta. C’è il merito dell’Inter, certo, ma la Juventus ha giocato male”.