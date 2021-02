Del Piero: "In bocca al lupo al Papu Gomez. Ciò che è successo a Bergamo non interessa"

Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prima gara in Champions League del Papu Gomez con la maglia del Siviglia, con l'argentino che scenderà in campo stasera contro il Borussia Dortmund: "Quello che è successo a Bergamo ci interessa relativamente, gli facciamo un in bocca al lupo e resterà un giocatore che in qualche modo rappresenterà l'Italia in questa Champions".