Del Piero: "Kroos, Modric e Casemiro 'imbarazzanti'. La Champions è sempre casa loro"

Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del convincente successo del Real Madrid contro il Liverpool: “E’ imbarazzante la tranquillità con cui Kroos, Modric e Casemiro tengono il campo, giocano e rischiano come vogliono. Quel lancio di Kroos sul primo gol neanche Vinicius l’aveva letto prima, se lo è trovato sul petto. Qualità, attitudine, cattiveria… Lo stesso Asensio, quando le partite contano fa sempre gol. Sappiamo quanto la Champions sia speciale per il Real ed è a suo agio in terreno europeo. Il Real è stato superiore, anche in fase difensiva l’ho visto bene pur ammettendo che il Liverpool aveva tanti problemi”.