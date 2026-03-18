Del Piero: "L'Atalanta uscirà a prescindere da tutto a testa alta dalla Champions"

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato i risultati di Champions League di ieri, proiettandosi anche sulle sfide di questa sera: "Le big non subiscono le rimonte, non che il Bodo non lo sia ma quando manca esperienza ed abitudine si sente. Le altre tipo il Real Madrid portano a casa il risultato, se all'andata fanno così bene".

Il Galatasaray arriva a Liverpool da favorito...

"In alcuni frangenti l'1-0 è peggiore dello 0-0, perché senti il traguardo vicino e magari non parti a mille.

L'Atalanta stasera per uscire a testa alta?

"L'Atalanta esce comunque a testa alta, nonostante i 6 gol. All'andata ha affrontato un Bayern perfetto a modo suo, col suo modo di essere, e questo gli va riconosciuto. E poi è l'unica italiana ad essere arrivata lì…".