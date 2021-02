Del Piero: "Morata ha dato la scossa. Alla Juve sono mancate le idee"

vedi letture

Dagli studi di Sky, Alessandro Del Piero commenta la sconfitta della Juventus per 2-1 in casa del Porto: "Morata ha dato una scossa positiva come energia e pericolosità. La Juve è mancata di idee, dobbiamo sottolineare che il Porto ha fatto una partita che si è messa subito bene per loro".