Ufficiale Dele Alli in Serie A! C'è l'annuncio del Como: contratto fino a giugno 2026 con opzione

Adesso è ufficiale, Dele Alli giocherà in Serie A con la maglia del Como. Il club lariano ha annunciato pochi minuti fa la firma del centrocampista inglese, che si allena con la squadra di Cesc Fabregas da poco prima di Natale.

Per Dele Alli, considerato agli esordi ai tempi del Tottenham uno dei migliori centrocampisti della sua generazione a livello internazionale, si tratta del ritorno in campo - quando avverrà - a quasi due anni dall'ultima volta con la maglia del Besiktas in Turchia.

Il comunicato stampa ufficiale.

"Como, Italia – gennaio 2025 – Como 1907 annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’inglese Dele Alli con un contratto di 18 mesi e opzione di prolungamento per altri 12. Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra.

L’obiettivo sarà quello di fornire a Dele un ambiente favorevole in cui possa integrarsi gradualmente nella squadra. Anche se non ci sono aspettative immediate di rendimento, il club è sicuro che il giocatore darà un contributo significativo sia in campo che come mentore dei giovani talenti del club, tra cui Nico Paz, Alieu Fadera, Assane Diao, Maxence Caqueret, Máxi Perrone e Lucas Da Cunha.

Con la ricchezza di esperienza di Dele, il Como 1907 prevede che la sua presenza ispirerà ed eleverà la squadra a nuovi livelli. Il club attende con ansia l’impatto positivo che avrà dentro e fuori dal campo".