Demiral scontento? La Juventus non ha ricevuto offerte e non lo farà partire a gennaio

Merih Demiral non è contento del poco spazio che sta trovando alla Juventus. La notizia è stata rilanciata ieri dal quotidiano turco Fanatik e oggi viene ripresa dalla Gazzetta dello Sport. Nello specifico Demiral, appena rientrato dall'infortunio, si vedrebbe chiuso nelle gerarchie da Bonucci e De Ligt, da qui la sua paura di perdere il prossimo Europeo. La Juventus al momento non ha ricevuto offerte, ma in ogni caso non sembra assolutamente intenzionata a cederlo, soprattutto nel mercato di gennaio.

Parlando di numeri, Demiral ha saltato 9 delle ultime 20 gare stagionali, di cui 8 per infortunio e 1 per squalifica. Nelle altre 11, 7 volte ha giocato titolare, 2 volte è subentrato e 2 volte è rimasto in panchina.