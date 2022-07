Derby d'Italia sul mercato: la Juventus prova ad anticipare l'Inter su Bremer

Prosegue il derby d'Italia sul mercato per Gleison Bremer. La Juventus, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, starebbe tentando l'anticipo sull'Inter per arrivare al difensore del Torino. Il brasiliano sarebbe una delle soluzioni più gradite specialmente a livello di ingaggio, visto che il suo stipendio è il più basso di tutti i centrali nel mirino di Cherubini. Queste caratteristiche però trovano anche l'apprezzamento dei nerazzurri che da tempo hanno trovato l'intesa con il giocatore ma non ancora con il club del presidente Cairo.