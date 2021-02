Derby scudetto -1. Conte ha le idee chiare: "Una sfida da vincere". Rivedi il tecnico dell'Inter

vedi letture

Un derby da vincere. Antonio Conte ha le idee chiare. In conferenza stampa, il tecnico dell'Inter ha ricordato l'importanza della stracittadina di domani. Per il campanilismo, certo, ma anche per la classifica. In basso il video con le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro.