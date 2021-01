Destro e Czyborra, uno-due in cinque minuti: Genoa avanti 2-0 sul Crotone all'intervallo

Finisce il primo tempo allo "Scida" con il Genoa avanti 2-0 sul Crotone. Il primo squillo è dei padroni di casa. Al sesto minuto Messias si incarica della battuta di un calcio di punizione dalla distanza ma il pallone viene raccolto da Perin. La formazione di Giovanni Stroppa costruisce sempre l’azione dal basso rischiando molto come al 17’ quando Destro va a pressare Cordaz sporcandogli il rinvio al Badelj, nell’area piccola, non riesce a trovare il tempo per la conclusione vincente. Al 24’ il Genoa passa con Zajc che, dal lato destro dell’area di rigore, prova un suggerimento verso Shomurodov, Magallan allontana sui piedi di destro che batte Cordaz sul palo più lontano. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio del Grifone con Zappacosta che dalla destra crossa per Czyborra. L’ex Atalanta si coordina all’interno dell’area e fa partire un mancino al volo che non lascia scampo a Cordaz.

