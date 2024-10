Di Canio: "Stoccarda nettamente superiore, troppa pochezza della Juventus"

L'ex attaccante Paolo Di Canio ha così analizzato la sconfitta della Juventus nel match di Champions League contro lo Stoccarda dagli studi di Sky Sport: "Ci aspettavamo, per quanto visto nelle prime due giornate, che la Champions League potesse essere come un habitat naturale e invece c'è stata una superiorità netta dello Stoccarda. Certo, hanno principi adatti contro squadre non ancora preparate come la Juve, però questo non può essere un alibi. Io dalla Juve mi aspetto di più, che non vuol dire vincere o stravincere".

Prosegue e conclude Di Canio: "Ok la quadra difensiva ma in fase offensiva mi aspetto di più. Puoi anche perdere, magari 3-2, ma così c'è troppa pochezza".

La classifica aggiornata di Champions League

1. Aston Villa 9 (differenza reti +6)*

2.Monaco 7 (d.r. +5)*

3. Sporting 7 (d.r. +4)*

4. Arsenal 7 (d.r. +3)*

5. Borussia Dortmund 6 (d.r. +6)*

6. Brest 6 (d.r. +5)

7. Benfica 6 (d.r. +5)

8. Bayer Leverkusen 6 (d.r. +5)

9. Real Madrid 6 (d.r. +4)*

10. Liverpool 6 (d.r. +4)

11. Juventus 6 (d.r. +3)*

12. Manchester City 4 (d.r. +4)

13. Inter 4 (d.r. +4)

14. Sparta Praga 4 (d.r. +3)

15. Atalanta 4 (d.r. +3)

16. Stoccarda 4 (d.r. -1)*

17. PSG 4 (d.r. -1)*

18. Bayern Monaco 3 (d.r. +6)

19. Barcellona 3 (d.r. +4)

20. Girona 3 (d.r. 0)*

21. Milan 3 (d.r. -1)*

22. Lille 3 (d.r. -1)

23. Celtic 3 (d.r. -2)

24. Feyenoord 3 (d.r. -3)

25. Atletico Madrid 3 (d.r. -3)

26. Brugge 3 (d.r. -4)*

27. PSV 2 (d.r. -2)*

28. Bologna 1 (d.r. -4)*

29. Shakhtar 1 (d.r. -4)*

30. Dinamo Zagabria 1 (d.r. -7)

31. Lipsia 0 (d.r. -2)

32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)*

33. Salisburgo 0 (d.r. -7)

34. Young Boys 0 (d.r. -8)

35. Stella Rossa 0 (d.r. -9)*

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)*

*una partita in più

Il programma di martedì 22 ottobre:

Milan-Brugge 3-1

Monaco-Stella Rossa 5-1

Arsenal-Shakhtar 1-0

Aston Villa-Bologna 2-0

Girona-Slovan Bratislava 2-0

Juventus-Stoccarda 0-1

Paris Saint-Germain-PSV 1-1

Real Madrid-Borussia Dortmund 4-2

Sturm Graz-Sporting 0-2

Il programma di mercoledì 23 ottobre:

18.45 Atalanta-Celtic

18.45 Brest-Bayer Leverkusen

21.00 Atletico-Madrid-Lille

21.00 Barcellona-Bayern Monaco

21.00 Benfica-Feyenoord

21.00 Manchester City-Sparta Praga

21.00 Lipsia-Liverpool

21.00 Salisburgo-Dinamo Zagabria

21.00 Young Boys-Inter