Di Canio su Immobile: "La Lazio è arrivata seconda perché lui è stato fuori diversi mesi"

Paolo Di Canio è convinto che il Capitano Ciro Immobile non debba essere più centrale nel progetto Lazio. Presente nello studio di 'Sky' nel pre-partita della sfida contro l'Atletico Madrid, l'ex attaccante biancoceleste s'è così espresso sul ruolo di Immobile nella squadra di Sarri: "Già da due anni la Lazio doveva pescare sul mercato qualcosa di alternativo a Ciro Immobile. Si invecchia tutti: non è detto che non possa giocare, ma prima faceva 36-37 partite... Non punto il dito contro di lui, ma la Lazio lo scorso anno arriva seconda perché Immobile per 5-6 mesi è fuori e al suo posto gioca un calciatore funzionale al gioco di Sarri. Tanti infortuni, l'età che avanza e poi questo sistema di gioco che non lo aiuta e poi perdi qualche energia negli anni: difficile che questo giocatore possa rimanere così importante, ma una punta importante andava presa e invece Castellanos è un ragazzo. Serviva qualcosa di diverso".

