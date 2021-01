Di Francesco: "Risultati negativi chiari a tutti. Nessuno ha il posto assicurato, neanche io"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, mister Eusebio Di Francesco ha parlato anche della sua posizione in bilico sulla panchina del Cagliari: "La società mi ha confermato la fiducia? Mi devo basare anche sulle prestazioni, i risultati negativi sono alla luce di tutti e vanno riportati in una certa direzione. Per me tutte le gare sono fondamentali. Ho tanta voglia di combattere e sono convinto che i risultati arriveranno, mi auguro quanto prima. Ballottaggi in vista del Genoa? Nessuno ha il posto assicurato, nemmeno io", le dichiarazioni del tecnico del Cagliari.