Di Gennaro: "Il Verona soffrirà la velocità degli attaccanti del Napoli"

"Affrontare l'Hellas è sempre molto difficile, devi affrontarlo con l'intensità ed il ritmo che il Verona mette, sfruttando la maggiore qualità" dice Antonio Di Gennaro, ex campione d'Italia con il Verona, ai microfoni de Il Mattino, in vista della sfida tra l'Hellas e il Napoli. Di Gennaro ha analizzato così la formazione di Juric: "Il Verona è simile all'Atalanta come impostazione tattica e potrebbe soffrire le giocate di calciatori tecnici, rapidi nell'uno contro uno. Quello di Juric è un calcio che si avvicina a quello di Gasperini, ma Gianpiero ha una rosa di maggiore qualità. Il Verona costruisce meno occasioni, a livello difensivo gioca uno contro uno e con lo schieramento di Gattuso ci potrebbero esser con Mertens più possibilità di non concedere punti di riferimento, aspetto che il Verona può soffrire". Chiosa su Gattuso: "Rino si sta prendendo sempre troppe colpe. Quando ti manca Osimhen, Mertens qualcosa perdi, è inevitabile. Aveva preparato una stagione su un acquisto così importante. Bakayoko, poi, poteva dare qualcosa in più oltre all'involuzione di Fabian Ruiz".