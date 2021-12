Di Gennaro: "Napoli superiore al Milan. Le assenze di Kjaer, Theo e Leao pesano troppo"

Negli studi della Domenica Sportiva, Antonio Di Gennaro commenta Milan-Napoli di questa sera, che ha visto prevalere la squadra di Spalletti: "Il risultato è giusto, il Napoli ha dimostrato più personalità ed è stato più squadra. Il Milan è in un periodo di difficoltà, gli mancano tre giocatori importantissimi come Kjaer, il leader della difesa, Leao e Theo, che creano gli strappi e che non hanno sostituti. Il Napoli ha dimostrato di essere un tantino superiore al Milan”.