Di Natale: "Lazio, Sarri fa giocare bene le sue squadre. Se non c'è Immobile davanti fatica"

vedi letture

Antonio Di Natale, contattato in esclusiva dall'edizione odierne de Il Messaggero, ha parlato della Lazio e di Maurizio Sarri: "Il mister vuole giocatori adatti al suo gioco e alla Lazio sono rimasti molti del ciclo precedente. Quest'anno bisogna porre le basi per la prossima stagione. Sarri fa giocare bene le sue squadre, gli serve solo un po' di tempo. Poi è chiaro che qualcosa manca. Se non c’è Immobile fa fatica lì davanti, servono gli esterni. A centrocampo invece ci sono interpreti tra i più forti della Serie A. Dopo qualche tentennamento iniziale però ora la mano di Sarri si sta incominciando a intravedere. Anche a Napoli all'inizio fece fatica, ma dopo raccolse i frutti".