Diallo dall'Atalanta allo United, Rio Ferdinand: "Storia molto simile a quella di Cristiano Ronaldo"

vedi letture

La cessione di Amad Diallo al Manchester United ha rappresentato l'ennesimo capolavoro di mercato dell'Atalanta. Il 18enne ivoriano è passato negli scorsi giorni ai Red Devils dopo che il suo acquisto era stato formalizzato a inizio ottobre per 25 milioni di parte fissa più 15 milioni di bonus. A Manchester ci sono parecchie aspettative nei suoi confronti e a confermarlo sono le parole di Rio Ferdinand, ex difensore e capitano dello United: "L'idea della società è di essersi assicurati una gemma preziosa. Non voglio mettergli pressione nominando Cristiano Ronaldo, ma nessuno conosceva Cristiano quando lo abbiamo comprato, tranne gli addetti ai lavori e i tifosi in Portogallo - ricorda Ferdinand nel suo podcast Presents FIVE - in questo la storia di Diallo è molto simile. Vedendolo in campo e sentendo come parlano di lui, può diventare uno dei migliori al mondo se decide di lavorare seriamente".