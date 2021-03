Dietrofront a Kiev: no delle autorità locali ai tifosi allo stadio per Shakhtar-Roma

Dietrofront a Kiev in vista della gara tra Shakhtar Donetsk e Roma in programma per domani. Non ci saranno infatti i tifosi all'interno dell'NSC Olimpiyskiy Stadium. Nonostante in un primo momento fosse stato previsto l'ingresso di circa 8000 spettatori, di cui 200 sarebbero arrivati dal Roma Club presente nella Capitale ucraina, le autorità locali e il sindaco hanno deciso di evitare assembramenti anche dentro lo stadio.