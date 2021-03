Diogo Dalot ancora euforico dopo la rete di ieri: "Il primo gol in Serie A non si scorda mai"

Diogo Dalot è ancora euforico per il suo primo gol in Serie A, segnato ieri sul campo dell'Hellas Verona. Il portoghese ha postato su Instagram il video dell'azione che ha portato al raddoppio del Milan, commentando: “Il primo in Serie A non si scorda mai”. Il giocatore di proprietà del Manchester United ha ricevuto complimenti dai tifosi e dai suoi compagni di squadra. Una prestazione che lo può aiutare a trovare fiducia in vista del finale di stagione, per convincere la dirigenza rossonera a riscattarlo.