Dionisi continua a rimandare il vertice con l'Empoli. Il Sassuolo ci pensa per il dopo De Zerbi

Alessio Dionisi tra gli obiettivi del Sassuolo, a caccia di un profilo che possa non far rimpiangere de De Zerbi come guida tecnica della squadra: il tecnico, scrive La Nazione, continua a rimandare l'incontro con l'Empoli per il rinnovo, segno che qualcosa di grosso potrebbe avvenire. Oltre ai neroverdi sulle sue tracce ci sono Bologna ed Hellas Verona, ma anche la Sampdoria.