Diritti TV, a minuti inizia l'assemblea: può essere la volta buona, sì a DAZN vicino

Questa potrebbe essere la volta buona. Tra pochi minuti, alle 13.30, inizierà l’ennesima assemblea di Lega Serie A. Sul piatto, a quattro giorno dalla scadenza delle offerte, le proposte relative ai diritti TV per il triennio 2021-2024. Il quadro è ormai delineato: sui pacchetti 1 e 3 (sette gare in esclusiva e altre in co-esclusiva su internet) è in netto vantaggio DAZN, che ha offerto 840 milioni rispetto ai 750 di Sky. Nelle puntate precedenti non si è raggiunta la maggioranza necessaria di almeno 14 voti a favore: all’ultima assemblea, lo spostamento del Torino ha portato a 11 il numero di squadre favorevoli. Oltre ai granata, si tratta di: Juventus, Inter, Milan, Napoli, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Hellas, Parma e Udinese. A queste, dovrebbero aggiungersi oggi Roma e Bologna, più il Cagliari e forse il Benevento. Il nodo, però, riguarda a questo punto il pacchetto 2, che assegna tre gare in co-esclusiva su satellite o digitale e per il quale Sky offre 70 milioni di euro: felsinei e capitolini chiedono che anche questo sia assegnato oggi, portando a 910 milioni l’incasso totale. Diverse tra le altre squadre favorevoli a DAZN ritengono invece che facendo scadere l’offerta attuale, e quindi formulando un nuovo bando, potrebbero arrivare proposte migliorative da altri emittenti (Mediaset, ma anche Rai). Il punto, di conseguenza, è capire se Bologna e Roma (difficile spostare le genovesi, il Sassuolo o il Crotone) cederanno a prescindere o chiederanno che si arrivi a una decisione anche su questo pacchetto. Lo scopriremo, a breve, in assemblea.